احترس.. تأخير وجبة الإفطار يدمر المخ

قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن المخ من أهم الأعضاء التى يمتلكها الإنسان فهو المسئول عن العمليات العقلية والقرارات وحتى تشغيل الأجهزة العضلية مرتبط بقرارات المخ لذا علينا الحفاظ من تدميره.



وأضاف "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك الكثير من العادات الضارة التى نتبعها فى حياتنا اليومية تدمر صحة المخ دون أن ندرى منها تأخير تناول وجبة الإفطار.



أوضح"سعيد" أن الأمر أخطر مما نتوقع فهذه العادة تتسبب فى انخفاض كمية السكر فى الدم التى تعد غذاء أساسيا للمخ مما يتسبب فى حرمان المخ من احتياجاته ويؤدى لدوخة وغيبوبة وفقدان التركيز هذا على المدى القصير تظهر عند البعض، أما على فترة طويلة فإنه يحدث أضرارا تراكمية تؤدى إلى تدمير وظائف المخ.

