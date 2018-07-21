فارس كرم يكشف لصدى البلد عن رأيه فى ألبوم إليسا الجديد

حرص المطرب فارس كرم على تقديم التهانى لمواطنته المطربة اليسا والتى طرحت البوم جديد مؤخرا ويلاقى نجاحا لافتا.



وقال فى تصريحات لصدى البلد انه حرص على الاستماع إلى الالبوم بمجرد طرحه فى الأسواق واتصل بها مباشرة، واضاف : ليس بغريب على نجمة بحجم اليسا تقديم البوم غنائى مميز، واتمنى لها التوفيق دائما فى خطواتها المقبلة.



كان فارس كرم قد افتتح اولى حفلات مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس مساء أمس وسط حضور كبير من الجمهور المصرى وبعض أبناء الجاليات العربية.

