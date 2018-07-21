نائب لبنانى: 124 عدوانا إسرائيليا ممنهجا ضد الفلسطينيين هذا العام

قال ميشال موسى، عضو البرلمان ورئيس الوفد اللبناني، إن الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي يستضيفها مجلس النواب ضمن الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، ضرورة لترتيب أولوياتنا، خاصة أنه أن لا شيء يتقدم على القدس والقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه لا حل للواقع في الشرق الأوسط وسيكون مستحيلًا إذا لم يتعلق بالحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية وتحرير الأراضي العربية المحتلة.



وأضاف النائب اللبناني: "أنا المسيحي اللبنانى العربي، أقف إذا الوضع الكارثي الذي يضغط على حق الحياة للشعب الفلسطيني، أصرخ بأعلي الصوت في بريتكم"، داعيًا أن يظل اجتماع اتحاد البرلمان العربي مفتوحًا لمتابعة التطورات في فلسطين، ولمتابعة جولات المبعوثين الذين يجوبون المنطقة لإرساء صفقة القرن ،جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي يستضيفها مجلس النواب ضمن الدورة ال ٢٨ الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، برئاسة على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصرى.



وانتقد "موسى" ما اعتبره تأخر للموقف العربي إزاء القرار الأمريكي بنقل سفارتها للقدس، وهو إعلان تخلٍ عن عملية السلام الشامل، والبدء في تنفيذ صفقة القرن وتساءل عن سبب استمرار السفارات العربية في واشنطن بعد هذا القرار سوى الترتيب للزيارات، وقال: "تأخرنا كعرب برد الفعل عن الفعل" في وقت تواصل فيه إسرائيل مناورتها في الجولان، وتستعد لإشعال الشرق الأوسط، وقام الكنيست الإسرائيلي بالتصويت على قانون القومية اليهودية، الذي يمثل إعلان حرب على كل مكونات الشعب الفلسطيني.



وأوضح رئيس الوفد اللبناني أن الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة وصلت إلى 124 عدوانا هذا العام حتى شهر مايو الماضي، بجانب صياغة الكنيست لعدد من القوانين كان أبرزها منع تصوير جنود الاحتلال أثناء اقتحام الأقصى، وتسريع هدم البيوت، وقانون إخضاع الضفة للسيادة الإسرائيلية، وانتهاء بقانون القومية اليهودية، محذرًا من أن إسرائيل لن تتوارى في لحظة ما في تفجير المسجد الأقصى إذا استمرت ردود الفعل مجرد الإدانة.



ودعا إلى أن لا يخضع موقف الاتحاد البرلمان العربي إلى ضرورات الحكومات، "وأن نحرر صوتنا نطلقه في أوطاننا والعالم أجمع" وتعليق جميع العلاقات العربية الرسمية مع إسرائيل، ومقاطعة بضائع الدول التي تقبل على نقل سفاراتها للقدس، ودعم جميع أنماط السلطات العربية والمنظمات التي تحمل اسم القدس، وسحب الاعتراف العربي بإسرائيل ووقف جميع مظاهر التطبيع، وإنشاء صندوق برلماني برقم حساب معروف يخصص لدعم المؤسسات البرلمانية الفلسطينية.