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رياضة

وفد شركة صينية يصل القاهرة الثلاثاء المقبل لمناقشة إنشاء استاد الزمالك

السبت 21/يوليه/2018 - 02:06 م
استاد الزمالك باكتوبر
استاد الزمالك باكتوبر
منتصر الرفاعي -ملك موسى
أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن وفد إحدى الشركات الصينية سيصل القاهرة يوم الثلاثاء المقبل لعقد جلسة مع إدارة الزمالك لمناقشة ملف إنشاء استاد الزمالك بالسادس من أكتوبر.

وأكد رئيس نادي الزمالك أنه يسعى لإنشاء استاد عالمي يليق باسم القلعة البيضاء، لافتا إلى أنه مجلس الإدارة يهتم أيضا بجميع الألعاب الأخرى أيضا وليس فقط بكرة القدم.

وعقد مرتضى منصور رئيس النادي مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر القلعة البيضاء للحديث عن الأمور المهمة داخل النادي والمفاجأة الإعلامية التي وعد بها.

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