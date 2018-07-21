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أخبار البلد

الصحة: الشعب يجني الآن ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو

السبت 21/يوليه/2018 - 03:13 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر - عدسة : أحمد بيسو
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أننا نستطيع أن نقول الآن إن الشعب يجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية ولعل توجيهات القيادة السياسية بإنهاء كافة قوائم الانتظار ضمن تلك الثمار.

وأضافت "زايد" خلال تفقدها مرضى قوائم انتظار العمليات بمستشفى وادي النيل، أنه فور توجيهات الرئيس، تم تدشين خط ساخن وموقع إلكتروني لتسجيل حالات العمليات الحرجة لتكون البداية وليست النهاية نحو منظمة طبية تليق بالشعب المصري.

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