ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مرتضى منصور: لا تصالح مع مرتشين ومخربين

السبت 21/يوليه/2018 - 02:06 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
منتصر الرفاعي -ملك موسى
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لا تصالح مع مرتشين ومخربين للنادي في الفترة الأخيرة، موضحا أنه يعلم جيدا كيف يحصل على حقه وحق النادي.

وشدد رئيس الزمالك، على أنه لن يسمح بتدمير النادي من المخربين والخارجين عن القانون، وسيتصدى للمرتشين.

وعقد مرتضى منصور رئيس النادي مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر القلعة البيضاء للحديث عن الأمور المهمة داخل النادي والمفاجأة الإعلامية التي وعد بها.

ترشيحاتنا

محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

سباقات سرعة في مران الأهلي

مرتضى منصور يلغي منصب مدير الكرة بالزمالك

شاهد محمد ثروت وزوجته يقضيان إجازة الصيف

شاهد.. اسلمي يا مصر بصوت طلاب الشرطة والحربية

الرئيس السيسي يوجه قائد طابور العرض بتقديم سلام سلاح لأسر الشهداء ..شاهد

علي جمعة يوضح فضل الصلاة على النبي

الزمالك يرفض رحيل نجمه بـ 6 ملايين يورو

مرتضى منصور: الزمالك لم يتعاقد مع فرجاني ساسي .. ترك آل الشيخ من قاد المفاوضات

الأرصاد: موجة حارة لمدة 48 ساعة بداية من الاثنين.. فيديو

الإفتاء تكشف عن أمر يذيب قسوة القلب

لماذا لا يتم ملء أكياس البطاطس حتى نهايتها؟.. تعرف على السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور

بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

فيديو

شاهد.. ماذا قال الرئيس السيسي لأبناء شهيدين في حفل تخرجهم
ضباط تحت الاختبار: سنثأر لآبائنا الشهداء ونقدم أنفسنا لمصر
وزير الداخلية: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي دعمه لأركان الدولة
ابنة شهيد: والدي كان منتظر يوم فرحي زي أي أب ..فيديو
السيسي لابنة شهيد: إن كان يكفيكي نحضر فرحك هنحضره ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟