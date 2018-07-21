مرتضى منصور: لا تصالح مع مرتشين ومخربين

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لا تصالح مع مرتشين ومخربين للنادي في الفترة الأخيرة، موضحا أنه يعلم جيدا كيف يحصل على حقه وحق النادي.



وشدد رئيس الزمالك، على أنه لن يسمح بتدمير النادي من المخربين والخارجين عن القانون، وسيتصدى للمرتشين.



وعقد مرتضى منصور رئيس النادي مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر القلعة البيضاء للحديث عن الأمور المهمة داخل النادي والمفاجأة الإعلامية التي وعد بها.

