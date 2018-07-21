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محافظات

محافظ سوهاج: رفع 21 طنا من مخلفات صلبة بدار السلام

السبت 21/يوليه/2018 - 03:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خالد رياض
قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام قد قامت بحملة مكبرة للنظافة والتجميل وتمهيد ورفع كفاءة الشوارع والطرق بالمدينة.

وأضاف "عبد المنعم"، أن الحملة أسفرت عن رفع 21 طنًا من المخلفات الصلبة والأتربة، حيث تم رفع القمامة والإشغالات، وإزالة الأتربة، وقص الأشجار، وغسيل الأرصفة وإزالة الحفر والمطبات وتمهيد الشوارع لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل وخلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين بمختلف مدن وقرى المحافظة.

وأوضح لطفى محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، أن الحملة التى شارك فيها عمال ومعدات الوحدة المحلية، قد استهدفت القطاع الأوسط بمدينة دار السلام، وشملت شوارع "السوق والشونة ومنطقة التأمين الصحي والسادات من ميدان الشهداء مرورًا بالأوقاف حتى الإدارة التعليمية، وشارع الإدارة البيطرية، ومجلس المدينة الجديد"، حيث تم إزالة الأتربة والتمهيد بالجليدر.

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