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أخبار البلد

ننفرد بننشر نتائج لجنة وزارة السياحة لمعاينات وتوثيق سكن الحجاج

السبت 21/يوليه/2018 - 01:49 م
مجدي شلبي رئيس اللجنة
مجدي شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة
محمد الاسكندرانى
أعلن مجدي شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة نتائج لجنة المعاينات والتوثيق سكن الحجاج لموسم 1439 هـ.

أكد شلبى، فى تصريح لـ"صدى البلد" أن إجمالى عدد الشركات مسئولة التضامن بلغ 283 شركة ، واجمالى الشركات المنفذة للحج من خلال رؤوس التضامنات 1900 شركة، عدد شركات مسئولة التضامن التى قامت بمعاينة السكن والانتهاء منه 17.

تابع رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أن عدد الشركات المنفذة التى قامت بمعاينة السكن والانتهاء منه عبر رؤوس التضامنات 137 شركة ، و تم الانتهاء من تخصيصة من مساكن "فنادق - عمائر" 11 مسكن.

يذكر أن أهابت وزارة السياحة بالشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج هذا العام سرعة سفر مندوبيها الى الأراضي السعودية لإجراء المعاينات الخاصة بأماكن سكن الحجاج.

وصرح مجدي شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة بأن الوزارة تعمل على قدم وساق لإنهاء إجراءات سفر مندوبي الشركات السياحية لإجراء التعاقد مع الفنادق بكل من مكة والمدينة، بالإضافة إلي مؤسسة الطوافة السعودية وذلك تمهيدًا لتوثيقها، إلا أنه حتى الآن لم يسافر سوى عدد قليل من مندوبي الشركات.

وطالب شلبي الشركات السياحية بسرعة إنهاء اجراءات التوثيق، والالتزام بالمواعيد المقررة في هذا الشأن، حيث إن تأخر سفرهم من شأنه أن يؤثر على أماكن السكن المتاحة.

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