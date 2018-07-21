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فن

شاهد.. الإعلان الأول لفيلم GLASS

السبت 21/يوليه/2018 - 04:46 م
صدى البلد
مصطفي فيصل
طرح ستوديو يونيفرسال، الإعلان الأول لفيلم "Glass" الذي يعتبر الثالث والأخير فى ثلاثية بدأت بفيلم "unbreakable" سنة 2000 ، ثم "Split" عام 2017 .

وسيقوم كل من "بروس ويليس" و"صمويل إل جاكسون" بإعادة أداء أدوارهما من فيلم "Unbreakable"، في حين سيعود "جيمس ماكافوي" و"أنيا تايلور-جوي" لأداء شخصياتهم من فيلم "Split"، بالإضافة إلى سارة بولسون التي انضمت إلى فريق التمثيل.

Glass هو فيلم رعب وإثارة، وبطولة جيمس ماكافوي، بروس ويليس، صامويل جاكسون، سارة بولسون وأنيا تايلور-جوي ومن تأليف وإخراج "إم. نايت شيامالان". 

ومن المقرّر طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في 18 يناير 2019.

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