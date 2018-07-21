غلق إداري لـ20 منشأة غذائية مخالفة بالشرقية

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية قرارًا بالغلق الإداري لعدد٢٠ منشآة غذائية متنوعة النشاط (مصنع رنجة - محل بقالة - مخبز بلدي - مخبز سياحي- مخبز إفرنجي – بقالة - مخزن زيت - مخزن سكر) بمراكز (الزقازيق - أولاد صقر- بلبيس- فاقوس- الحسينية - مشتول - منيا القمح - أبو حماد) لإدارتها بدون ترخيص لما تمثلة من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين والمخالفة لقانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ بشأن المحال التجارية والصناعية.



وكان وكيل وزارة الصحة قد قام بعرض مذكرة على المحافظ لاستصدار قرارغلق إداري لـ ٢٠ منشآة غذائية متنوعة النشاط بعدد بمراكز ومدن المحافظة لإدارتها بدون ترخيص.



وأشار المحافظ بالموافقة حفاظًا على صحة العامة للمواطنين وتنفيذًا ﻷحكام القانون المنظمة في هذا الشأن.



وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان مستوى الخدمة المقدمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين.