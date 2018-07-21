ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مصر تعرب عن رفضها لقانون يهودية الدولة في إسرائيل

السبت 21/يوليه/2018 - 01:47 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
محمد وديع
أعربت مصر في بيان صادر اليوم السبت، عن رفضها لتبني الكنيست الإسرائيلي لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يعود له حصرًا حق تقرير المصير، لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلًا عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف.

كما نوه البيان إلى المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات، مؤكدًا على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

موضوعات متعلقة

الخارجية: استيلاء إسرائيل على أراض فلسطينية جديدة بالضفة يقلل من فرص حل الدولتين

الصين تؤكد مجددا موقفها الداعم للقضية الفلسطينية خلال زيارة المالكي لبكين

وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان.. غدا

مصر: ندعم حقوق الفلسطينيين المشروعة ونرفض استخدام الاحتلال للقوة المفرطة

مصر والأردن وفلسطين يحذرون من مخاطر وخيمة بسبب التصعيد في الأراضي المحتلة

بحضور رؤساء المخابرات .. بيان مشترك بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية

ترشيحاتنا

لا تنزعجى من الدهون العنيدة مشروب سرعته فائقة يخلصك منها

غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

إيقاف مران الأهلي بسبب تعليمات كالديرون

مرتضى منصور لائحة الزمالك تسقط عضوية العتال بالقانون

مستثمرو بدر: 1000 مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بالمدينة

محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

مرتضى منصور ينتقد خالد الغندور خلال المؤتمر الصحفي بالزمالك

صلاح يطير إلى أمريكا برفقة ليفربول للمشاركة فى كأس الأبطال الدولية

لحظة وصول الرئيس السيسي حفل تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة

قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

ريال مدريد يسعى للتعاقد مع إيكاردي عقب فشل ضم نيمار

السيسي يناشد الشباب المشاركة في فقرة اسأل الرئيس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

فيديو

ضباط تحت الاختبار: سنثأر لآبائنا الشهداء ونقدم أنفسنا لمصر
وزير الداخلية: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي دعمه لأركان الدولة
ابنة شهيد: والدي كان منتظر يوم فرحي زي أي أب ..فيديو
السيسي لابنة شهيد: إن كان يكفيكي نحضر فرحك هنحضره ..فيديو
غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟