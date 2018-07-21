سقوط 5 من أصحاب الأكشاك لمغالاتهم فى السجائر بالغربية

ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم السبت 5 من اصحاب الأكشاك لمغالاتهم فى السجائر و170 عبوة غذائية مجهولة المصدر على مستوي قري ومراكز المحافظة .



وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط" ابراهيم م خ "59 سنة صاحب كشك سجائر بشارع سعيد بثان طنطا مقيم بمنطقة قحافه بدائرة القسم لقيامه ببيع السجائر بازيد من السعر الرسمى فى المحضر رقم 1044 جنح أ د ط قسم ثان طنطا 2018 م .



كما ضبط "محمد ح م غ"52 سنة صاحب محل بقاله بقرية منيل الهويشات بمركز طنطا مقيم بذات الناحيه لقيامه ببيع السجائر بازيد من السعر الرسمى فى المحضر رقم 714 جنح أ د ط مركز طنطا 2018 م .



كما ضبط "محمد ج ع "29 سنة صاحب محل بقاله ببندر السنطة مقيم بذات الناحية لقيامه ببيع السجائر بازيد من السعر الرسمى فى المحضر رقم 287 جنح أ د ط مركز السنطة 2018 م .



كما ضبط "محب ا ال"52 سنة صاحب كشك سجائر بمنطقة الوراقه بثالث المحلة مقيم بذات الناحية لقيامه ببيع السجائر بازيد من السعر الرسمى فى المحضر رقم 516 جنح أ د ط قسم ثالث المحلة 2018 م كما ضبط "متولى م ع " صاحب محل بقاله بقرية بلقينا بمركز المحلة مقيم بذات الناحية لقيامه ببيع السجائر بازيد من السعر الرسمى فى المحضر رقم 42527 مركز المحلة 2018 م .



ضبط "قمر ال س "32 سنة صاحب محل بقاله بقرية بلقينا بمركز المحلة مقيم بذات الناحيه وبحوزته ( 170 ) عبوة مواد غذائيه منتهيه الصلاحية فى المحضر رقم 42547 جنح مركز المحلة 2018 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .