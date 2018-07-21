نتيجة تنسيق الكليات 2018.. سحب العلوم الطبية من رغبات المرحلة الأولى

سحب كليات العلوم الطبية من تنسيق المرحلة الأولى 2018

5 مطالب لدارسي العلوم الصحية بالجامعات المصرية لجنة عليا ثلاثية الجهات لبحث مصير الكليات والخريجين





نتيجة تنسيق الكليات 2018.. أزمة جديدة تصدرت ساحة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان مع نقابة الأطباء المصرية بسبب كليات العلوم الطبية ومسمى خريجيها وقيدهم بالنقابة من عدمه، تسبب في قرار من الحكومة بسحب تلك الكليات بتنسيق الكليات 2018 وتشكيل لجنة لبحث ما يحدث.





نتيجة تنسيق الكليات 2018.. قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكل لجنة مكونة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة ونقابة الأطباء؛ لبحث موقف كليات العلوم الصحية وخريجيها، خاصة بعد سحبها من موقع التنسيق الإلكتروني 2018، وقرب نتيجة تنسيق الكليات 2018، المقرر إعلانها الأثنين المقبل.





وأوضح المصدر، لـ "صدى البلد"، أن سحب كليات العلوم الصحية من تنسيق الكليات 2018 قرار صادر عن مجلس الوزراء في المقام الأول، مشددًا على أنه ليس هناك ما يسمى بالنقابة المستقلة للعلوم الصحية أو النقابة المستقلة للعلوم الطبية.





كانت النقابة العامة للأطباء حذرت خريجي الثانوية العامة، من الالتحاق بالدراسة بكليات العلوم الصحية، أو العلوم الطبية، أملا فى الحصول على لقب "طبيب"، مؤكدة أن "خريجي تلك الكليات ليسوا أطباء، ولن يقيدوا فى النقابة، وليس لهم حق مزاولة مهنة الطب".





وشدد على أنهم تقنيون يعملون ضمن الفريق الطبى، لكنهم ليسوا أطباء، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغات ضد نقابة علوم طبية، لأنها ليست نقابة مهنية، بل جمعية اجتماعية مقيدة فب وزارة الشئون الاجتماعية، وضد انتحال أعضائها لقب "دكتور" بالمخالفه للقانون.





من جانبهم، أعلن دارسي وخريجي كليات العلوم الصحية بالجامعات المصرية 5 مطالب رسمية لهم، وذلك عقب قرار المجلس الأعلى للجامعات بسحبها من موقع التنسيق الإلكتروني 2018، مع قرب نتيجة تنسيق الكليات 2018، المقرر إعلانها الأثنين المقبل، على هامش قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.





وجاءت المطالب على النحو التالي: "عدم إغلاق كليات العلوم الطبية أو تحويلها لما يسمى العلوم الصحية، عدم تغيير المسمى الوظيفي الذي تخرج عليه الطلاب عام 1996 "أخصائي في فرع التخصص"، ويكون لنا تكليف مثل باقي الطلاب في مستشفيات وزارة الصحة، يكون لنا ممثل في اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي والصحة، يكون لنا دراسات عليا في كلياتنا وتخصصاتنا".





كان المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسته الأخيرة رفع كليات العلوم الصحية من تنسيق الجامعات الحكومية للعام الحالي، بعد الخلاف بين نقابة الأطباء والجامعات حول مسمى هذه الكليات ما بين العلوم الصحية أو العلوم الطبية وكذلك توصيف الخريج منها، كما تقرر أيضًا وقف القبول بكليات العلوم الصحية التطبيقية بالجامعات الخاصة على أن يلتحق من تم قبوله بهذه الكليات بشعبة التمريض فقط، تمهيدًا للوصول لقرار بشأن هذه الكليات من خلال اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للجامعات بخصوص هذا الأمر.



