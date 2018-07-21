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حوادث

القبض على 1500 متهم هارب من أحكام في الغربية

السبت 21/يوليه/2018 - 03:14 م
قوات الأمن
قوات الأمن
أحمد على
ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 1501 متهم هارب من أحكام وتحصيل 46527 جنيها كغرامات فورية لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بتحرير (7 ) أحكام فى جنائية و (240 ) حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و (1240 ) حكما فى الغرامات و (21 ) حكما فى مخالفات.

وبلغ اجمالى الاحكام ( 1501 ) حكم وإجمالى المبالغ المتحصله (46527 جنيها) كغرامات فورية.

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