مدير مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا: التعليم دعامة أساسية للاقتصاد المبني على المعرفة

قالت مدير مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا الدكتورة عزة حسن، إن الجامعة تعمل بصورة مستمرة على تطوير النظم الإدارية والأكاديمية، ومنها حصول جميع الكليات على شهادة الجودة والاعتماد إلى جانب تطوير معايير الجودة بالجامعة لتتواكب مع المعايير العالمية.



وأضافت أن جامعة طنطا تضع نصب أعينها الارتقاء بمنظومة التعليم، من خلال التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم المستمر لمخرجات العملية التعليمية، مما يجعلها مصدرًا للإبداع والابتكار الذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد المبني على المعرفة.



وأشارت مدير مركز ضمان الجودة إلى أن هناك برامج جديدة ومتميزة في مختلف كليات الجامعة، مثل كلية العلوم والصيدلة والطب وطب الأسنان والهندسة والتربية والتجارة، يقوم مركز ضمان الجودة بالجامعة بمتابعتها وتأهيلها للحصول علي الاعتماد.



وأكدت "حسن" حرص المركز على تطوير مهارات الجهاز الإداري والعاملين به بإدارات الجامعة المختلفة، للوصول لأعلى معدلات نجاح لتحقيق المواصفات القياسية الدولية لمتطلبات شهادة «ISO» الأيزو، مشيرة إلى أن التعليم الجيد هو السبيل الأوحد للتنمية الشاملة والخيار الاستراتيجي لمواكبة الثورة الرقمية، وذلك في إطار استراتيجية مصر 2030 لتطوير التعليم والتي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.