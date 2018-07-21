ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

مدير مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا: التعليم دعامة أساسية للاقتصاد المبني على المعرفة

السبت 21/يوليه/2018 - 05:05 م
صدى البلد
أ ش أ
قالت مدير مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا الدكتورة عزة حسن، إن الجامعة تعمل بصورة مستمرة على تطوير النظم الإدارية والأكاديمية، ومنها حصول جميع الكليات على شهادة الجودة والاعتماد إلى جانب تطوير معايير الجودة بالجامعة لتتواكب مع المعايير العالمية.

وأضافت أن جامعة طنطا تضع نصب أعينها الارتقاء بمنظومة التعليم، من خلال التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم المستمر لمخرجات العملية التعليمية، مما يجعلها مصدرًا للإبداع والابتكار الذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد المبني على المعرفة.

وأشارت مدير مركز ضمان الجودة إلى أن هناك برامج جديدة ومتميزة في مختلف كليات الجامعة، مثل كلية العلوم والصيدلة والطب وطب الأسنان والهندسة والتربية والتجارة، يقوم مركز ضمان الجودة بالجامعة بمتابعتها وتأهيلها للحصول علي الاعتماد.

وأكدت "حسن" حرص المركز على تطوير مهارات الجهاز الإداري والعاملين به بإدارات الجامعة المختلفة، للوصول لأعلى معدلات نجاح لتحقيق المواصفات القياسية الدولية لمتطلبات شهادة «ISO» الأيزو، مشيرة إلى أن التعليم الجيد هو السبيل الأوحد للتنمية الشاملة والخيار الاستراتيجي لمواكبة الثورة الرقمية، وذلك في إطار استراتيجية مصر 2030 لتطوير التعليم والتي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ترشيحاتنا

الزمالك يرفض رحيل نجمه بـ 6 ملايين يورو

ظهور نادر لولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف بعد إعفائه من منصبه

الرئيس السيسي يوجه قائد طابور العرض بتقديم سلام سلاح لأسر الشهداء ..شاهد

تعرف على القنوات الناقلة لبطولة صلالة الودية

مرتضى منصور ينتقد خالد الغندور خلال المؤتمر الصحفي بالزمالك

تعرف على مصير تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي ..فيديو

نتيجة تنسيق الكليات 2018.. سحب العلوم الطبية من رغبات المرحلة الأولى

شاهد.. السعودية تسحب أدوية السكر من الصيدليات لوجود خلل بها

بورصة الدواجن.. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

مرتضى منصور يهاجم 21 شخصية فى مؤتمره الصحفى.. تعرف عليهم

سطو مسلح على نقطة إسعاف بالوادى الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق الاجتماع الأول لرابطة الجمعيات العربية لمكافحة السرطان.. فيديو وصور

وزيرة الصحة تتابع مرضى قوائم الانتظار بعد خروجهم من العمليات

مصيف ساقية الصاوي يواصل استقبال رواده ..صور

مستشفيات الشرطة تشارك في مبادرة إنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة

شاهد.. طبيب بالمملكة يحذر السعوديين من تناول وجبة الضب

فيديو

منطقة قايتباي تفتقد للتواجد الأمني لحماية آثارنا الإسلامية.. فيديو
وزيرة الصحة لمريضة: هتعملي العملية مجانا تنفيذا لتوجيهات الرئيس .. فيديو
مستشفى وادي النيل: ندعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.. فيديو وصور
الصحة: الشعب يجني الآن ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو
وزيرة الصحة: لن نسمح بتأخير العمليات الحرجة بعد انطلاق مبادرة الرئيس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟