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حوادث

تحرير 164 محضر إشغالات وضبط 58 قضية تموينية بالغربية

السبت 21/يوليه/2018 - 03:19 م
حملات اشغالات
حملات اشغالات
أحمد على
شنت مديرية أمن الغربية اليوم، السبت، حملة مكبرة لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين من الباعة الجائلين وأسفرت الحملة عن تحرير 164 إشغالات ومرافق و58 قضية تموينية فى حملات بشوارع قري ومراكز المحافظة.

وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بنتائج الحملات الأمنية فى مجال ضبط القضايا التموينية، حيث تم تحرير (58) قضية متنوعة، بينما فى مجال ضبط قضايا المرافقة، وتم ضبط (164) قضية.

وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

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