غلق مصنع ملح ومعمل مخللات بـ أجا والسنبلاوين

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، غلق مصنع ملح ومعمل مخللات بقريه ميت فضاله مركز اجا وقريه الحصاينه مركز السنبلاوين، وضبط 31 طن ملح ومخللات بهما غير صالحه للاستهلاك ولإدارتهما بدون ترخيص، عدم وجود شهادات صحيه للعمال، وجود قصور شديد في الاشتراطات الصحية، وجود خطر داهم على الصحة العامة.



جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات المرور الميداني لتفتيش مراقبه الأغذية بقطاع الطب الوقائي بمديريه الشئون الصحية.



وأوضح الشعراوي، أن المضبوطات شملت 30 طن ملح فاسد بمصنع فضاله باجا شملت 850 شيكارة منهم 500 شيكارة وزن 25 كيلو، 350 شيكارة وزن 50 كيلو جراما، 1 طن مخللات بمعمل المخللات بالحصاينه منهم 5 براميل ليمون مخلل، 5 براميل جزر بها تغير في الخواص الطبيعية وعفن شديد.



وأمر محافظ الدقهلية، بتحرير المحاضر اللازمة وإحالة الوقائع للنيابة العامة لإعمال شئونها ومتابعه تصرفات النيابة في هذا الشأن، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات بيع المشروبات.



وكلف المحافظ، رئيس مركزي أجا والسنبلاوين، للتنسيق مع وكيل وزارة القوى العاملة، لسرعه اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية للغلق الإداري للمصانع المشار اليها.



وأكد على استمرار جهود مديرية الصحة في القيام حـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصًا على صحة وحياة المواطنين و التوسع في تنفيذ تلك الحملات بأنحاء المحافظة وتطبيق القانون لردع المخالفين.



وأشاد الشعراوي، بجهود مديرية الصحة لحماية صحة المواطنين والقيام بحـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.