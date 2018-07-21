هاشتاج المصري مرتبة أولى يتصدر في السعودية

تصدر هاشتاج #المصري_مرتبه_اولي_ في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة العربية السعودية، بعد أن دشنه ناشطون سعوديون للتعرف على انطباعاتهم عن المواطن المصري.



وجاءت معظم الانطباعات إيجابية، حيث أشار المغردون السعوديون إلى أن المصريين عملوا في تعليم وتدريس السعوديين، كما عمل الأطباء المصريين على علاج السعودي مؤكدين على أن #المصري_مرتبه_اولي_في الطب والتربية والتعليم.



وقال سعيد الشهراني إن #المصري_مرتبه_اولي_في العباقرة والأذكياء وأكثر قرّاء القرآن الكريم المشهورين من مصر الشقيقة، ويكفي أن مصر تصدت بمؤازرة السعودية للعدوان الصهيوني.

