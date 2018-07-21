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مراهقة شجاعة تنقذ سمكة قرش حشرت بين صخور شاطئ..فيديو

السبت 21/يوليه/2018 - 04:42 م
مراهقة شجاعة تنقذ
مراهقة شجاعة تنقذ سمكة قرش حشرت بين صخور شاطئ
أحمد شريف
استخدمت محبة للحيوانات يديها العارية للامساك بسمكة قرش صغيرة لانقاذها واعادتها مرة اخرى للمياه، بعد أن حشرت بين صخور أحد الشواطئ بعد أن قذفتها الأمواج.

وكانت علياء توختتمان، 15 عاما، تسير على طول ساحل جزيرة بلوك في ولاية رود آيلاند مع والدها ، إريك توختتمان ، عندما رصدوا سمكة قرش محشورة بين الصخور وتكافح من اجل انقاذ حياتها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي يمل"، التقط اريك الأب وهو مصور للحياة البحرية، فيديو انساني لابنته وهي تسحب وتحمل القرش في عملية إنقاذ جريئة وشجاعة.


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