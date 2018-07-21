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حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين محكوم عليهم بالإعدام لـ19 سبتمبر

السبت 21/يوليه/2018 - 03:12 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
رامى المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين محكوم عليهم بالإعدام شنقا لاتهامهم بقتل مواطنين أثناء التشاجر بمنطقة مصر القديمة، لجلسة 19 سبتمبر لتنفيذ طلبات دفاع المتهمين.

وكانت تحقيقات النيابة العامة أشارت إلى أن المتهمين الأربعة اشتركوا مع آخرين قرابة 11 شخصا ونشبت بينهم مشاجرة ما أدى إلى مصرع آخرين بمنطقة مصر القديمة.

كان المتهمون مصطفى محمد م ا وشقيقه عمرو م ا وشهرته عمرو كراس، 29 سنة ومحمد فؤاد ع وكريم محمد خ، 26 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة تقدموا بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم كون الحكم الصادر بحقهم غيابيا بعد قبول الطلب المقدم منهم.

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