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رياضة

الأهلي راحة من المران غدًا

السبت 21/يوليه/2018 - 02:07 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأحد؛ علي ان يؤدي الفريق مرانه الأخير قبل السفر إلي بتسوانا في السادسة مساء الإثنين المقبل.

وتتوجه بعثة فريق الكرة بالأهلي إلي بتسوانا فجر الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة تاونشيب التي ستقام يوم 28 يوليو الجاري؛ في رابع مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الأهلي مرانه في التاسعة صباح اليوم علي ملعب التتش؛ وشهد المران مشاركة مؤمن زكريا وصلاح محسن.

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