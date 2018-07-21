محمد عادل: نسعى للعلامة الكاملة في الموسم الجديد

أكد محمد عادل؛ لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، أن الفريق لديه هدف محدد وهو الفوز بالعلامة الكاملة للبطولات في الموسم الجديد، وإنه لا تنازل عن الفوز بكل البطولات التي يشارك بها.



وأشار اللاعب إلى أن المهمة ليست سهلة، في ظل وجود منافسة قوية من أكثر من فريق خاصة في بطولة إفريقيا.



وشدد عادل على ان الاستقرار الذي يعيشه الفريق سيكون له دور كبير في الفوز بالألقاب وتحقيق تطلعات الجماهير خلال الفترة القادمة.