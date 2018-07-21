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محافظات

مرور بنى سويف يتابع التزام السائقين بـ التعريفة الجديدة.. صور

السبت 21/يوليه/2018 - 04:53 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
شنت إدارة مرور بنى سويف بقيادة العميد حسام الشايب اليوم حملة للصق تعريفة الأجرة الجديدة على زجاج سيارات الأجرة " التاكسي، السرفيس، وبين المحافظات"، وذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين للمحافظ المهندس شريف حبيب ومدير الأمن اللواء جرير مصطفى من حدوث مشكلات ونقاشات حادة تصل للمشاجرات مع السائقين لإصرارهم على زيادة الأجرة ومخالفة قرار المحافظ والمجلس التنفيذي بتحديدها.

وشارك فى الحملة المقدم مدحت قرنى وكيل الادارة والمقدم محمود الخولى مدير التراخيص، والرائد هشام مكى رئيس مباحث الادارة .

يذكر أن قد حددت التعريفة الجديدة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف بـ 150 قرشًا، و7 جنيه للتاكسي داخل المدينة ، و14 جنيه للتاكسي بين المدينة وشرق النيل ، وبالنسبة لتعريفة الركوب بين مدينة بني سويف والمراكز فقد تم تحديدها بـ 4 جنيه لخط بني سويف- الواسطى ، و2 جنيه لخط بني سويف - ناصر، و 5.25 جنيه لخط بني سويف -الفشن ، و3 جنيه لخط بني سويف - اهناسيا ، 5.25 جنيه خط بني سويف - سمسطا ، و3 جنيه لخط بني سويف /ببا.
مرور بنى سويف يتابع التزام السائقين بـ التعريفة الجديدة.. صور
مرور بنى سويف يتابع التزام السائقين بـ التعريفة الجديدة.. صور
مرور بنى سويف يتابع التزام السائقين بـ التعريفة الجديدة.. صور

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