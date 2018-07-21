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برلمان

عبد العال: هناك ترجمة فعلية ومادية للدعم العربي للقضية الفلسطينية

السبت 21/يوليه/2018 - 03:42 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المصرى، أن هناك ترجمة فعلية ومادية للدعم العربي للقضية الفلسطينية، وهذا ما يجعلها حية دائمة ومتواجدة في قلوب العرب.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، التي يستضيفها مجلس النواب ضمن الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، تعقيبًا على تساؤل البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، عما إذا كان سيكتفي بالشجب والإدانة في الدعم العربي للقضية الفلسطينية، ليعلق رؤئيس الاتحاد قائلا: "هناك ترجمة مادية من عدد من الدول العربية، ويسأل في ذلك محمد صبيح، رئيس الوفد الفلسطيني".

وفي سياق متصل، وجه مرزوق على الغانم، رئيس مجلس الأمة ورئيس الوفد الكويتى، الشكر للدكتور علي عبد العال، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، لحسن الإدارة وطول البال، مقترحًا تفويضه في تعديل البيان النهائي في ضوء المقترحات المقدمة من أعضاء الأتحاد وإضافة ما يراه مناسبًا، ليعلق "عبد العال" بقوله: "بل ما يراه الاجتماع مناسبا ليخرج معبرًا عن إداردة المجتمعين، هذا التفويض ثقيلًا لكني سأحاول القيام به"، فيرد "الغانم" معلقًا: "أنت قدها".

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