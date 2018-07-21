ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: الداخلية تولى اهتماما كبيرا بالتدريب وتحديث مهارات رجال الشرطة

السبت 21/يوليه/2018 - 03:09 م
الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا
فريدة على و أمينة الدسوقى
أشاد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة ومعدلات التدريبات العالية التى قام بها الطلاب اليوم فى العرض، مؤكدا أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا بالتدريب وتحديث المهارات لدى رجال الشرطة.

وأضاف أبو العلا، فى بيان صحفى له اليوم رجال الشرطة يثبتون يوما بعد آخر مدى تضحياتهم مع رجال القوات المسلحة من أجل الحفاظ على الدولة المصرية مواجهة أي خطر يهدد المصريين، لافتا إلى أن ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى رجال الشرطة تؤكد بما لايدع مجال للشك انهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وقال أبو العلا إن رجال الشرطة المصرية يؤكدون للعالم مدى احترافيتهم فى حفظ الأمن والنظام فى الشارع المصرى ومواجهة الجريمة بكل قوة ومحاربة الإرهاب الذى يهدد الدولة المصرية بكل قوة وحزم.

ترشيحاتنا

تعرف على مصير تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي ..فيديو

ريال مدريد يسعى للتعاقد مع إيكاردي عقب فشل ضم نيمار

أسرار جديدة حول اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة الفخار بكوم أمبو .. صور

الرئيس السيسي يوجه قائد طابور العرض بتقديم سلام سلاح لأسر الشهداء ..شاهد

رسالة قوية من مرتضى منصور للشناوى وشيكابالا

المعارضة القطرية تحشد لمظاهرات مناهضة لزيارة تميم إلى لندن

شاهد.. ماذا قال الرئيس السيسي لأبناء شهيدين في حفل تخرجهم

مواعيد مباريات ريال مدريد بالكأس الدولية للأبطال

ابنة شهيد: والدي كان منتظر يوم فرحي زي أي أب ..فيديو

2.775 مليار دولارحجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في 5 أشهر

وفد شركة صينية يصل القاهرة الثلاثاء المقبل لمناقشة إنشاء استاد الزمالك

شاهد.. السعودية تسحب أدوية السكر من الصيدليات لوجود خلل بها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار جديدة حول اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة الفخار بكوم أمبو .. صور

تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور

بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

فيديو

مستشفى وادي النيل: ندعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.. فيديو وصور
الصحة: الشعب يجني الآن ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو
وزيرة الصحة: لن نسمح بتأخير العمليات الحرجة بعد انطلاق مبادرة الرئيس.. فيديو
وزيرة الصحة: إنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة خلال 6 أشهر ..فيديووصور
حملة لإزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل بالبحيرة ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟