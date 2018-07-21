صيدلة المنيا تحتفل بتخريج الدفعة الـ 8

شهد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا حفل تخرج الدفعة الـثامنة لطلاب كلية الصيدلة جامعة المنيا 2017\2018، بقاعة الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة، بحضور الدكتور هانى العربى مستشار اللأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد عبد العزيز عميد الكلية، ووكلائها ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور.



وقال الدكتور جمال أبو المجد خلال كلمته للخريجين، إن كلية الصيدلة بالجامعة خرجت المتميزين ومازالت تخرج صيادلة قادرين على تنمية بلادهم من منطلق تخصصهم الهام والحيوى، الذى من خلاله يستطيعون التغيير والتأثير فى بناء منظومة الدواء فى مصر.



وأضاف أن طلاب الصيدلة ينتسبون لمهنة عظيمة يشكلون فيها على اختلاف تخصصاتهم حجر أساس فى النظام الصحى لأى بلد، مطالبهم بالاستمرار فى تطوير مهاراتهم فى هذا المجال وعدم التوقف للمنافسة فى مجالات العمل الصيدلى.



كما قدم الدكتور "أبو المجد" التهنئة لأولياء الأمور، مقدمًا شكره على عظيم جهدهم خلال سنوات الدراسة وحتى التخرج كما شكر كل من عاونهم خلال الدراسة بالكلية من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.