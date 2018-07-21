محافظ الغربية: رصف طرق بالمحلة وعدد من المراكز بتكلفة 54 مليون جنيه

أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم السبت عن حرص اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الإقليم عن رفع وتحسين كفاءة حالة الطرق تلبية لاحتياجات المواطنين من خلال تخصيص 54 مليون جنيه لرصف عدد من الطرق بمراكز المحلة وبسيون وقطور وزفتى والسنطة.



وأوضح المحافظ أنه سيتم رصف طرق بمركز المحلة بتكلفة اجمالية قدرها 20 مليون جنيه منها رصف جسر مصرف نمرة 5 بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه وطريق "دمرو- الشهيدى "بتكلفة قدرها 4 مليون جنيه وطريق صفط تراب بتكلفة قدرها مليون جنيه.



وقال المحافظ إنه سيتم رصف طرق بمركز بسيون بتكلفة اجمالية قدرها 8 مليون جنيه منها ورصف طريق جسر مصرف نشرت بتكلفة قدرها 5 مليون جنيه وطريق " محله اللبن- الفرستق "بتكلفة قدرها 3 مليون جنيه ورصف طرق بمركز قطور بتكلفه اجماليه قدرها 8 مليون جنيه منها طريق "نشيل - ميت الشيخ" بتكلفة قدرها 3 مليون جنيه.



وأشار المحافظ إلي توسعة وتعلية ورصف جسر ترعة السماحات بتكلفة قدرها 3 مليون جنيه ورصف طريق المحلة - قطور بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه.



كما خصص محافظ الغربية مبلغ قدره 10 مليون جنيه لرصف طرق بمركز زفتى منخا واستكمال طريق رقم 8 حتى قناطر دهتورة بتكلفة قدرها 4 مليون جنيه ورصف طريق ميت الرخا بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه مشيرا إلي استكمال الطبقة السطحية بطريق رقم 8 بتكلفة قدرها 400 ألف جنيه وكذا رصف عدد من الطرق بمركز السنطة بتكلفة اجمالية قدرها 8 مليون جنيه منها رصف طريق السنطة -ميت ميمون بتكلفة قدرها 3 مليون جنيه وطريق السنطة - كفر كلا الباب بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه .



وأشار المحافظ الى أنها سيتم رصف طريق "طنطا اخناواى- اشناواى" بتكلفة قدرها 3 مليون جنيه مشيرا إلي عقد اجتماع غدا لمناقشة رفع كفاءة وتطوير طرق مركز طنطا وكفر الزيات وسمنود وذلك حرصا على تمهيد وتسوية جميع الطرق الموجودة على مستوى المحافظة.



وشدد محافظ الغربية على حرصه الدائم على رصف الشوارع والطرق ونظافتها وتمهيدها للتيسير على المواطنين وسهولة الحركة المرورية مشيرا الى دعمه الدائم لجميع القطاعات الخدمية للوصول لمستوى أفضل للخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.