مستشفى وادي النيل: ندعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.. فيديو وصور

أكد الدكتور حازم خميس مدير عام مستشفى وادي النيل، أن المستشفيى سيقدم كل أوجه الدعم لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة.



وأضاف خميس خلال تصريحات له بمؤتمر مشترك مع وزيرة الصحة، إن المستشفى استقبلت أول دفعة من مرضى العمليات الجراحية الحرجة والتي وصلت الى 16 حالة.



وأشار مدير مستشفى وادي النيل الى أن هناك حالة من السعادة لدى المرضى وإشادة بتلك المبادرة التي ستخفف من معاناتهم.