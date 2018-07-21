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شاهد.. رجل يسحل آخر لتجاوزه طابور الانتظار بمطعم

السبت 21/يوليه/2018 - 04:44 م
رجل يسحل اخر بعنف
رجل يسحل اخر بعنف لتجاوزه طابور الانتظار بمطعم
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لاندلاع مشاجرة عنيفة بين زبونين داخل محل للوجبات السريعة ، بسبب رجل قطع صف الانتظار لاستلام الوجبات.

ويوضح الفيديو المسجل بكاميرات مطعم تاكو الساخن بمنطقة ديترويت، بولاية ميشيجان، شخصان يتبادلان اللكمات العنيفة، حيث سقط أحدهم مصابًا بجروح على الارض.

ويزعم أن الحادث الذي وقع يوم الجمعة 13 يوليو، بدأ عندما ذهب رجل يرتدي قميصا أحمر وقبعة إلى المطعم واتجه مباشرة إلى مقدمة الطابور دون استئذان أو احترام للمتواجدين في الصف.

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