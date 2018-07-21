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فن

درة: راهنت على نجاح مسلسل نسر الصعيد وهو ما تحقق

السبت 21/يوليه/2018 - 03:19 م
صدى البلد
أ ش أ
اعتبرت الفنانة درة أن مسلسل نسر الصعيد من أنجح الأعمال التي عرضت في رمضان الماضي، لافتة إلى أنها راهنت على نجاحه وهو ما تحقق.

وأكدت درة - في تصريحات صحفية اليوم السبت - أن ردود فعل إيجابية وصلتها على المسلسل وأن ما يسعدها أنها تتلقى يوميا إشادة من الجمهور تدخل قلبها سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو عند مقابلتها بهم، حيث يشيدون بأدائها وبالشخصية التي قدمتها، وكافة عناصر المسلسل، كما أشاد الجميع بأنه عمل فني رائع.

وأوضحت أن أكثر ما جذبها في المسلسل اختلاف العمل والشخصية التي تقدمها، فهو يمثل حالة مختلفة، ويدور جزء كبير من أحداثه في الصعيد، وهو الجزء الخاص بشخصية "زين" (محمد رمضان) الذي تختلف حياته عن حياة "فيروز"، فهي فتاة متحضرة ومستواها راقي لكن يعيش الثنائي قصة حب كبيرة تجمعهما رغم وجود الكثير من الاختلافات لكنهما يتمسكان ببعضهما ويتحديا كل الظروف التي تواجههما.

وأشارت إلى أن الدور يعتمد على المشاعر الداخلية وكيفية إيصالها للمشاهد دون مبالغة، مؤكدة أن ما يهمها في الفترة المقبلة هو مضمون ما ستقدمه في العمل خاصة بعد عرض المسلسل وتحقيقه لنجاح كبير.

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