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ديني

مستشار المفتي يوضح متى فرض الحج .. فيديو

السبت 21/يوليه/2018 - 03:11 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أن العملماء قالوا أن الحج فرض في العام الخامس الهجري والبعض قالوا في العام السادس والبعض قالوا في العام 9 من الهجرة وهو القول الأرجح من بين العلماء .

وأضاف عاشور خلال برنامج " فتاوى الناس" على فضائية الناس قائلا: " ان العام التاسع الهجري لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ولكن انا أبا بكر الصديق رضي الله عنه ، وقال له ستؤدي رسالة مفادها " الا يطوف بالبيت عريانا ولا يؤم البيت الحرام مشرك " .

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