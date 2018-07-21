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تعليم

جامعة السويس تستقبل 167 طالبا بالمعامل خلال تنسيق المرحلة الأولى

السبت 21/يوليه/2018 - 04:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن غنيمة
أعلن الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، أن الجامعة استقبلت 167 طالبا خلال المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة والتى بدأت من يوم 16 حتى 20 يوليو بالمعامل التى خصصتها الجامعة.

وأضاف الشرقاوى أن جامعة السويس تضم معلمين لاستقبال الطلاب، الأول بكلية الآداب ويضم 18 جهاز حاسب آلي، ويقدم الدعم للطلاب 15 موظفا من شئون الطلاب لمساعدة المتقدمين في ملئ الاستمارات واطلاعهم على نوعية الدراسة بكل كلية، فضلا عن تواجد المتطوعين من اتحاد الطلاب بالجامعة والذين يقدمون تعريف عن كل كلية بجامعة السويس ونظام الدراسة ونبذة عن المواد.

وأكد الشرقاوي، أن هناك معملا آخر بكلية العلوم ومجهز بنفس المستوى ويضم نفس عدد الموظفين وسوف يبدأ العمل به مع المرحلتين الثانية والثالثة، واللتين تشهدا وفود مئات الطلاب يوميا لملء استمارات الرغبات.

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