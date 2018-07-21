وزير الداخلية: لا تهاون مع أي تهديد لأمن المصريين

ألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلمة خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.



وجاءت كلمة وزير الداخلية:

السيد رئيس عبدالفتاح السيسي، أصدقْ معانى الترحيبْ وكلَّ التقديرْ لتشريفِكُمْ احتفالَ وزارةِ الداخليةْ بيومِ الخريجينْ إنه يومٌ عظيمْ ولحظاتٌ تدعو للفخرِ والاعتزازْ تلك التى نشهدُ فيها تخريجَ دفعةٍ جديدةٍ من طلبةِ أكاديميةِ الشرطةْ الذين اجتهدوا ليؤكدواَّ أنهُمْ من خيرةِ شبابِ هذا الوطنْ واليوم يَنضَمون إلى صفوفِ زمْلائِهِمُ ليؤكدواُ أن مسيرةَ الأمنِ المصرىَّ ستظلُ عازمةً على تحقيقِ الأمالِ والطموحاتْ فى غدٍ أكثرَ أمنًا وأقلَ فى معدلاتِ الجريمةْ.



وأضاف الوزير: لقد أنجزتْ الشرطةُ المصريةُ خطوات مهمةْ فى مواجهةِ صورِ النشاطِ الإجرامىَّ والإرهابىَّ وهى تُدرِكُ بوعىٍ تامْ حجمَ التهديداتِ التى تُحيطُ بالوطنْ وأهميةُ تطويرَ الإمكانياتَ الماديةِ الطاقاتَ البشريةْ لمواكبةِ الإنجازاتِ التى تحققتْ على أرضِ الواقعْ.



واستكمل وزير الداخلية كلمته، ترتكزُ الإستراتيجيةُ الأمنيةُ على محاورَ أساسيةْ تستهدفُ جميعُهَا تدعيمَ مقوماتِ الإستقرارِ وتحقيقَ الأمنِ فى شتَّى المجالاتْ وذلكَ من خلالِ العملِ على تطويرِ مفهومَ الردعِ للعناصرِ الإجراميةِ والإرهابيةْ وتحديثِ قدراتِ أجهزةِ جمعِ المعلوماتْ وتكاملِ منظومةِ تبادلِ البياناتِ مع الجهاتِ المعنيةْ وتحقيقِ الاستفادةِ القصوىّ من الإمكانياتِ التكنولوجيةْ وتفعيلِ الإجراءاتِ والتدابيرِ اللازمةِ لتأمينِ المنشآتِ الحيويةْ والإرتقاءِ بأداءِ قطاعاتِ الخدماتِ الأمنيةِ الجماهيريةْ ودعمِ العلاقةِ بين المواطنِ وأجهزةِ الشرطة ومواصلةِ الحملاتِ الأمنيةِ لضبطِ الأسواقْ والمساهمةِ فى تيسيرِ حياةِ المواطنين اليوميةْ.



ولتحقيقِ ذلكَ تستلهمُ الوزارةُ البرامجَ التنفيذيةَ للقطاعاتِ الأمنيةْ من المحاور الرئيسيةِ التى كُلفت بها الحكومةْ والتى من بينها بناءُ الإنسانُ المصرى وهو هدفٌ سعتْ الوزارةُ لترجمتهِ إلى الواقعْ إدراكًا لأهميةِ الإستثمارِ فى تنميةِ رأسِ المالِ البشرى وإيمانًا بأن الشخصيةَ السويهْ القادرةَ على التفاعلِ الإيجابىِ مع الأحداثِ والمستجداتْ على الركيزةُ الجوهريةُ لتحقيقِ الأمنِ الشامل فى ربوعِ الوطنْ.



وأشار الوزير، إلى أن من هذا المنطلقْ حرِصتْ الوزارةُ على الاهتمامِ بالعنصرِ البشرىّْ اختيارًا وإعدادًا للارتقاءِ بمعدلاتِ الأداءْ من خلالِ العملِ على تنميةِ المهاراتِ الوظيفيةْ وترسيخِ قيمَ الولاءِ والتضحيةِ والعطاءْ واحترامِ الحقوقِ وإعلاءِ الحرياتْ والالتزامِ بأداءِ الواجباتِ مهما تعاظمتْ التضحياتْ أو بلغتْ التحدياتْ.



ولعل ما نشاهِدهُ اليومْ هى رسالة ٌتؤكدُ قدراتِ المنظومةِ الأمنيةْ على تحقيقِ الأمنْ ودعمِ ركائزِ الاستقرارِ والتنميةْ وتأمينِ مكتسباتِ الشعبِ المصرىِّ العظيمْ وتترجمُ ثوابتَ وزارةِ الداخليةِ أنهُ لا تهاونَ معَّ من يهددْ أمنَ المصريينْ وهى أهدافٌ اعتمدتْ السياسةُ الأمنيةُ المعاصرةُ فى تحقيقهَا على مقوماتٍ أساسيةْ كان فى مقدمتِها إعدادُ رجلَ أمنٍ مصرىِّ عصرىْ زادهُ الانضباطَ والعزةَ واليقظة ومحركُه العزمَ واليقينَ والهمة.



أتوجهُ بتحيةَ تقديرٍ وامتنانْ إلى درعِ الوطنِ وسيفهْ إلى قواتِنا المسلحةِ الباسلةْ والتى يُجسدُ تلاحُمنَا معَها علاقاتُ التكاملِ والتنسيقْ ويؤكدُ الترابطُ الوثيقَ بين جناحىّ الأمنِ فى مصرْ.



وبكلِ التقديرِ والوفاءْ أتوجهُ لأرواحِ شهدائِنا الأبرارْ الذين جادواّ بأرواحِهمْ فى سبيلِ وطنهمْ داعينَّ المولىَّ أن يكونَ جُهدَنا متصلًا بعطائِهمْ وتضحياتِهمْ الغاليةْ.



كما أتقدمُ بتحيةِ عرفانْ لأبنائِنا مصابىِّ الواجبْ راجينَ المولىَّ لهم السلامةَ واكتمالَ الشفاءْ، وتحيةَ تقديرٍ وإعزازٍ لكلِ رجالِ الشرطةِ على امتدادِ مواقعِ العملِ الأمنىْ فى كافةِ أرجاءِ البلادْ وهم يواصلونَ الجُهدَ والعطاءَ ليلَ نهارْ واثقينَ أن الله جلتْ حِكمتَهُ يجزىّ العاملينَ بأحسنِ ما كانواَّ يعملُونْ.



ولأبنائىَّ الخريجينَ أقولْ تؤدونَ اليومَ قسمًا عزيزًا غاليًا تلتزموَن فيهِ بالوفاءِ للوطنِ والولاءِ لشعبهْ حاملينَّ رسالتِكُمْ بالذمةِ والصدقِ والإخلاصْ ماضينَّ لنصرةِ الحقَ والعدلْ متمسكيَن بالشجاعةِ والمثابرةِ والإقدامْ فى مواجهةِ التحدياتْ فاجعلوَّا من قسمكُمْ عقيدةً راسخةْ ومنهجَ عملٍ لحمايةِ أمنِ الوطنِ وتدعيمِ استقرارهْ.



ومن هُنا يُّسعِدُنى أن أتقدَم بالتهنئةِ لأسرِكُمْ الذين طالمَا دعمَّوا مسيرتكُمْ وباتَوا ينتظرونَ يومَ تخرجِكُمْ ونحنُ نثقُ فى عزمِكُمْ على التفانىَّ والعطاءْ لاستكمالِ مسيرةَ أجيالٍ على دربِ التضحيةِ والعطاءِ والفداءْ.



وكانت كلية الشرطة، أهدت الرئيس عبد الفتاح السيسي درعا تذكاريا يتمثل في مجسم لمبنى وزارة الداخلية يعلوه خريطة جمهورية مصر العربية وما تشهده من مشروعات تنموية والعملية الشاملة سيناء 2018، حيث يرمز الدرع إلى دور رجل الشرطة في حفظ الأمن كوسيلة لتهيئة المناخ الملائم للتنمية المستدامة.



وقد توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة كبيرة من المسئولين وكبار رجال الدولة خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.



وكان من بين الحضور، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين.



ويقدم الخريجون الجدد عروضا عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة فى التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرتها.