إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. غدا

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، في تمام الساعة الثالثة عصر غد "الأحد".



يذكر أنه المرحلة الأولى بحد أدنى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلاب 15267، والشعبة الأدبية بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% 83539 طالبًا، بإجمالي 126807 طلاب.



