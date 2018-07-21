رؤساء البرلمانات العربية يطالبون بإيجاد إطار دولي جديد لرعاية السلام

أكد البيان الختامي الصادر عن الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية ضمن الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، ضرورة إيجاد إطار دولي جديد لرعاية السلام في الشرق الأوسط، مطالبًا الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ المقررات الصادرة عنها على أرض الواقع.





وشدد البيان - الذي أقره المشاركون في الجلسة الطارئة بمقر مجلس النواب اليوم، السبت، على رفض قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس الشريف، معتبرًا أن الولايات المتحدة لم تعد طرفًا راعيًا حياديًا لعملية السلام، بل منحازًا فقد المصداقية والشفافية في دوره كوسيط فيها.





ودعا البيان الختامي - الذي تلاه الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة - الشعوب العربية إلى نبذ الخلافات، وزيادة الدعم المقدم للشعب الفلسطيني، والحيلولة دون أية تدخلات أجنبية تعوق محاولات بناء الوحدة العربية.





وأدان الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني من هدم واعتقالات دون حق، مؤكدين أن هذه الممارسات تهدد عملية السلام.





واستنكر البيان سياسة الاعتداء على الأراضي الفلسطينية من قبل الإسرائيليين وعمليات التهجير القسري، والتى تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات والقوانين الدولية في إطار سياسة توسعية ممنهجة، ورفض قرار الإدارة الأمريكية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، مما يمثل خرقا لعملية السلام والمعاهدات والقرارات الدولية ذات الصلة.





وأعرب الاتحاد البرلماني العربي عن قلقه تجاه اكتفاء المجتمع الدولي بالتنديد الذي لم يغير شيئًا على أرض الواقع تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، مستنكرًا استخدام الإدارة الأمريكية حق الفيتو في مجلس الأمن.





وطالب الاتحاد بوقف قرار الاعتراف بالقدس عاصة لإسرائيل، مؤكدا أهمية رعاية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية.





وأشاد الاتحاد بالمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية والاتحاد البرلماني الدولي، وبدور مصر في تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وفتح معبر رفح مع قطاع غزة.



