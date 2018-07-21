انطلاق الاجتماع الأول لرابطة الجمعيات العربية لمكافحة السرطان.. فيديو وصور

تنظم الجمعية المصرية لدعم السرطان برعاية جامعة الدول العربية فعاليات الملتقى الأول للجمعيات العربية العاملة في مجال السرطان، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.





وقد حضر ممثل جامعة الدول العربية وجميع الشخصيات بصفتهم وكذلك الجمعيات العربية المشاركة وهي جميع الجمعيات الحاضرة بوجودها.





وسيتم على هامش المؤتمر عمل أول اجتماع لرابطة الجمعيات العربية العاملة في مجال الحد من مرض السرطان والقضاء عليه، حيث تتبنى جمهورية مصر العربية إطلاق هذه الفكرة بهدف محاربة السرطان اعتمادًا على الترابط العربي المجتمعي لمنطقتنا العربية لإحداث التغيير والتوعية للحد من أخطار مرض السرطان.



