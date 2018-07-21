انطلاق الاجتماع الأول لرابطة الجمعيات العربية لمكافحة السرطان.. فيديو وصور

تنظم الجمعية المصرية لدعم السرطان برعاية جامعة الدول العربية فعاليات الملتقى الأول للجمعيات العربية العاملة في مجال السرطان، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.
وقد حضر ممثل جامعة الدول العربية وجميع الشخصيات بصفتهم وكذلك الجمعيات العربية المشاركة وهي جميع الجمعيات الحاضرة بوجودها.
وسيتم على هامش المؤتمر عمل أول اجتماع لرابطة الجمعيات العربية العاملة في مجال الحد من مرض السرطان والقضاء عليه، حيث تتبنى جمهورية مصر العربية إطلاق هذه الفكرة بهدف محاربة السرطان اعتمادًا على الترابط العربي المجتمعي لمنطقتنا العربية لإحداث التغيير والتوعية للحد من أخطار مرض السرطان.
وحضر من الجهات المشاركة في الاحتفالية والحدث الكبير، والجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، والجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر، والمجموعة السعودية لسرطان الرئة، ومبرة الدعم الايجابي لمرضى السرطان، والجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي، وجمعية دعم الاطفال المصابين بالسرطان وجمعية أصدقاء مرضى السرطان واتحاد أطباء العرب والمجلس القومى لحقوق المرأة وجمعية الأمل وجمعية السدرة ومستشفي بهية للأعمال الخيرية، وجمعية مرضى السرطان التونسية.