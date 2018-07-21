مقتل11 وإصابة 8 من الحرس الإيراني في اشتباك مع مجموعة مسلحة

أعلن محمد شفيعي حاكم مدينة مريوان الواقعة غربي إيران، اليوم /السبت/، مقتل 11 عنصرا من ما يسمى بـ"البسيج"، وهي قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين مدنيين ومن الحرس الثوري في اشتباك مع مجموعة مسلحة بالمنطقة الحدودية مع كردستان العراق.



وقال شفيعي - في تصريحات لوكالة أنباء (فارس) الإيرانية - "إن الاشتباك أسفر أيضا عن إصابة 8 آخرين".. فيما لم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الاعتداء حتى الآن.