ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل11 وإصابة 8 من الحرس الإيراني في اشتباك مع مجموعة مسلحة

السبت 21/يوليه/2018 - 03:37 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن محمد شفيعي حاكم مدينة مريوان الواقعة غربي إيران، اليوم /السبت/، مقتل 11 عنصرا من ما يسمى بـ"البسيج"، وهي قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين مدنيين ومن الحرس الثوري في اشتباك مع مجموعة مسلحة بالمنطقة الحدودية مع كردستان العراق.

وقال شفيعي - في تصريحات لوكالة أنباء (فارس) الإيرانية - "إن الاشتباك أسفر أيضا عن إصابة 8 آخرين".. فيما لم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الاعتداء حتى الآن.

ترشيحاتنا

تعرف على مصير تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي ..فيديو

مرسى علم وجهتك السياحية لقضاء إجازة فى أكبر تجمع لعروس البحر.. صور

كتائب القسام ردا على أدرعي: متجربوناش.. صور

25 مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة حتى 3000 جنيه

الفنون الجميلة ترفض الموهوبين.. رنا فهمي: قتلوا حلمي بكلمة

محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

درة: راهنت على نجاح مسلسل نسر الصعيد وهو ما تحقق

إسرائيل تغير موقفها بشأن المصالحة الفلسطينية خوفا من حرب غزة

شاهد بتنظيم داعش: ضبط أحزمة ناسفة بحوزة المتهمين

المعارضة القطرية تحشد لمظاهرات مناهضة لزيارة تميم إلى لندن

مرتضى منصور لائحة الزمالك تسقط عضوية العتال بالقانون

نابولي يقترب من ضم كافاني لاعب باريس سان جيرمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طبيب بالمملكة يحذر السعوديين من تناول وجبة الضب

أسرار جديدة حول اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة الفخار بكوم أمبو .. صور

تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور

بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

فيديو

مستشفى وادي النيل: ندعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.. فيديو وصور
الصحة: الشعب يجني الآن ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو
وزيرة الصحة: لن نسمح بتأخير العمليات الحرجة بعد انطلاق مبادرة الرئيس.. فيديو
وزيرة الصحة: إنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة خلال 6 أشهر ..فيديووصور
حملة لإزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل بالبحيرة ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟