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اقتصاد

اقتصادي:الاستثمار في العنصر البشري أهم صناعة لمستقبل أفضل

السبت 21/يوليه/2018 - 04:54 م
صدى البلد
آية الجارحي
قال الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، إن الاستثمار في العنصر البشري هو صناعة للمستقبل، الأمر الذي يتطلب رؤية للتعليم مرتبطة برؤية التنمية في مصر، لافتا إلى أن هناك العديد من التحديات مما يعرقل رؤية التنمية الاقتصادية للدولة.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صــــدى البـــــلـد"، أن الاستثمار في التعليم هو الأساس في تطوير المنظومة لتحقيق النمو الاقتصاجي، مشيرا إلى إعادة هيكلة النظام العام للتعليم وتوضيح الخريطة الاستثمارية في مجال التعليم لتحديد أوجه ضخ هذه الاستثمارات.

وأكد الخبير الاقتصادي على أن الاستثمار في العنصر وتطويره هو رأس المال الفكري والمسئول عن التنمية، والذي يعتمد على فتح مجالات وتعاون مع الجامعات الكبرى وللتي تمثل جامعه القمة الرئيسية، وإرسال بحثات من الشباب المصريين، والاعتماد على التعليم الالكتروني وبنوك المعرفة بما يسمح ’ن يكون الطالب مشارك في العملية التعليمة وبما يؤدي إلي التفاعل بين الطالب والمعلم والبيئة.

وشدد على ضرورة أن يرتبط الاستثمار بالبيئة المحيطة، وأن يناقش القضايا الاساسية التي يعاني منها المجتمع حتى يصبح فعال في حل المشكلات ومساعد الدولة في تنفيذ خطتها.

كما شدد على ضرورة الاعتماد على الاساليب التكنولوجيا والتعليم عن بعد وبناء جذور المعرفة بيت مؤسسات التعليم والمجتمع الخارجي ، مؤكدا على أهمية أن يمتد ليشمل القطاعات الاساسية .

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أكدت حرص مصر على لعب دور فعال فى عملية تسريع الاستثمارات فى التعليم العالى والبحث العلمى بهدف المساهمة فى الاقتصاد المعرفى والذى بدوره يقود إلى ثورة صناعية، مشيرا إلى أن الاستثمار الذكى فى العلوم والتكنولوجيا يساعد فى التغلب على التحديات التى تواجه عملية التنمية فى مصر وإفريقيا بل العالم أجمع مع تسريع حل تلك التحديات.

جاء ذلك خلال مشاركة " السعيد" فى المائدة المستديرة رفيعة المستوى التى نظمتها مصر بصفتها رئيسة مجموعة الـ 77 والصين بعنوان: «التكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة: التجارب الإقليمية لتعزيز توظيف الشباب ومعالجة عدم المساواة»، بالتعاون مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، على هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة أول أمس.

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