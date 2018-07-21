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أخبار العالم

الانتخابات العراقية تنفي ما يشاع حول نتائج العد والفرز اليدوي

السبت 21/يوليه/2018 - 03:37 م
صدى البلد
أ ش أ
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم السبت، أن المفوضية لم تعلن أية نتائج لعمليات العد والفرز اليدوي للمراكز والمحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون في المحافظات التي تم العمل فيها وهي محافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار وواسط والديوانية والمثنى وذي قار وميسان والبصرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية ليث جبر - في بيان له بثته قناة (السومرية نيوز) اليوم - :"إن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين سيعلن النتائج النهائية لمجمل العملية بعد الانتهاء من المراكز والمحطات في المحافظات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون ومستمر العمل عليها حاليا ، فضلا عن المراكز والمحطات لانتخابات العراقيين في الخارج".

ووصف المتحدث ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من نتائج لعمليات العد والفرز اليدوي بأنها غير دقيقة ولا صحة لها".
وكانت عدة وسائل للتواصل الاجتماعي قد نشرت في الأيام الماضية أخبارا تفيد بأن هناك اختلافا في نسب نتائج العد والفرز لصناديق الاقتراع بين الالكتروني واليدوي.

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