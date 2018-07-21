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الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور

السبت 21/يوليه/2018 - 11:59 م
الديكور النحاسى
الديكور النحاسى
أسماء محمد
يضفى اللون النحاسى مزيدا من الفخامة عند إضافته لديكور الغرفة مما جعل خبراء الديكور يلجأون لاستخدامه بعدة طرق مختلفة لتزيين المنازل وإكسابها مظهرا مميزا عن طريق هذه اللمسة الشرقية الأصيلة.

كان يستخدم النحاس قديما فى صناعة الأوانى وكان هو الأساس ومع مرور الزمن اختفى تماما من المطابخ العصرية وحلت بدل منه الأوانى والأدوات الحديثة كالتيفال والألومنيوم لكنه فى نفس الوقت تحول لأيقونة شرقية هامة فى مجال الديكور.

نعرض لكم أبرز صيحات الديكور المعتمدة على الأدوات النحاسية أو المطلية باللون النحاسى التى ظهرت فى السنوات الأخيرة لإعطاء منزلك الطابع الشرقى الأصيل خاصة عندما يتم إضافته فى وحدات الإنارة كالنجف وأعمدة الإضاءة أو توضع قطع نحاسية ذات تصميم شرقى جذاب.
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور
الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور

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الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور

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