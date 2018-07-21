ترامب عن اتهامات محاميه: ما فعله كوهين غير قانوني

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن موقفه من مزاعم وجود مقاطع صوتية مسجلة له بواسطة محاميه السابق مايكل كوهين بينما كان يجري اتفاقا لتقديم أموال لنجمة مجلة «بلاي بوي» الإباحية مقابل كتمانها ما هددت بالكشف عنه من كواليس العلاقة الجنسية بينهما.



وفي تغريدة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم السبت، قال ترامب: إن الخبر السار هو أن رئيسك المفضل لم يفعل شيئًا خاطئًا!.



وأوضح - في التغريدة نفسها - قائلا: «لا يمكن تصديق أن الحكومة تقتحم مكتب محاماة (في الصباح الباكر) - لم يسمع به أحد تقريبًا... حتى إنه من غير المعقول أن يقوم محام بالتسجيل لعميل - فهذا لم يسمع به أحد - وربما يعتبر غير قانوني».



ويأتي رد ترامب على ما قاله محام كوهين، من أنه "لا يمكن لأي محاولة تغيير ما هو مقيد ومسجل" موضحا أن هناك تسجيلا صوتيا لـ ترامب وهو يناقش احتمالية الدفع لحساب نجمة مجلة «بلاي بوي» الإباحية نظير علاقة غرامية معه أقامها معها منذ سنوات.



وقال المحامي لاني ديفيز، إن التسجيل لن يؤذي موكله، محامي ترامب السابق مايكل كوهين.



فيما شدد رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي، إن عملية الدفع لحساب نجمة الإباحية لم يتم، مضيفا: ما هو مهم هو أن ترامب قال إنه إذا تم تقديم المبلغ فيجب توثيقه بشكل صحيح.



وكشفت وكالة وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن تصريحات لأحد الأشخاص المطلعين على التحقيق الفيدرالي في قضية «كوهين» - لم يفصح عن هويته لكونه ليس مخولًا بمناقشة تحقيق جنائي مستمر - أن محامي ترامب السابق قام بتسجيل الواقعة قبل شهرين من انتخابات ترامب عام 2016.



