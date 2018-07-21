استمرار فعاليات دورى مستقبل وطن لكرة القدم في ملوي

تستمر فعاليات منافسات دوري كرة القدم لدوري مستقبل وطن ببندر ملوى ، جنوب المنيا، التى تستهدف الفئة العمرية من 18 حتى 30 سنة، بمركز شباب ناصر ملوى ، دون أى مقابل أو رسوم، تحت إشراف النائب علاء عادل علي السبيعي، أمين المحافظة، ووليد عبد القوي، أمين التنظيم، وأحمد فتحى إسماعيل أمين الحزب ببندر ملوى .



وقال أحمد فتحى إسماعيل ، أمين الحزب ببندر ملوى ، ان نجاح تلك المنظومة الرياضية فى المنيا يأتى تدعيما لشبابنا وتعزيزا لدور الرياضة فى المجتمع المنياوى عامة ومدينة ملوى خاصة والاهتمام بالأجيال القادمة وإتاحة الفرص للموهبين كرويًا فى تغيير حياتهم للأفضل.



وأوضح النائب علاء السبيعى أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أن الحزب بدأ أولى فعالياته وأنشطته بدورى يخاطب الشريحة الكبرى، وهى شريحة الشباب، وأننا بدأنا فى الانتشار فى القرى والمراكز وكل ربوع مصر ليخرج فريق لكل وحدة محلية على مستوى الجمهورية ثم ثماني فرق محلية على مستوى المحافظة ثم فرقة تمثل محافظة المنيا لتصعد على مستوى الجمهورية وتواجه فرق باقى محافظات مصر.



ولفت وليد عبد القوي، امين تنظيم الحزب، إلى أن الهدف الرئيسي هو الاهتمام بالقيمة الشبابية التى تملكها محافظة المنيا ، تلك القيمة التى تهتم بها لابعادها من منعطف الفكر المتطرف التى تهدف اليه بعض الجماعات الارهابية ، ولذلك نضع الشباب فى موضع الاهتمام فهم عماد الوطن .



كانت أمانة الحزب ببندر ملوى، افتتحت الاسبوع الماضى إشرف تحت النائب علاء عادل علي السبيعي، أمين المحافظة، ووليد عبد القوي، أمين التنظيم، وأحمد فتحى إسماعيل أمين الحزب ببندر ملوى بحضور عدد من القيادات الشعبية واعضاء الحزب باستاد مركز شباب ناصر ملوى .