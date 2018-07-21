محافظ الفيوم يتفقد قافلة علاجية بقرية سنهور.. صور

قام الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم اليوم بتفقد القافلة الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم والتي تستمر على مدار يومين من 21 /7 حتى 22 /7 /2018 بحضور الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة وفاء الصادق، مدير إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان وفريق متابعة القوافل العلاجية.





تفقد محافظ الفيوم العمل بالأقسام الطبية والتي يبلغ عددها 13 قسماً يشرف عليها استشاريون طبيون منها القلب والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية والصدرية والعظام والرمد والنساء والتوليد ومعامل تحليل الدم والطفيليات والصيدلية واكتشاف مبكر لضغط الدم والسكر، بالإضافة إلى عيادة تنظيم الأسرة و2 عيادة إسعاف وقسم للأشعة والتي تسهم فعالياتها في الكشف المجاني لقرية سنهور القبلية والقري المحيطة بها.





وأشاد محافظ الفيوم بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة لتيسير القوافل الطبية للقرى والنجوع بمحافظة الفيوم وتخصيص عدد 4 قوافل طبية للفيوم بدلا من 2 نتيجة الجهود المبذولة وتقديم خدمات طبية متميزة والتخفيف والتيسير وخدمة المواطنين.





كما أشار إلى أن القافلة الطبية تقوم بالكشف علي المواطنين مع إجراء التحليلات اللازمة والمختلفة وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات الكبيرة والمستعصية إلى المستشفيات الكبري التابعة لوزارة الصحة مشيرًا إلى أن محافظة الفيوم تقوم بدعم القافلة ومدها بكل المستلزمات من الأطباء وهيئة التمريض وغيرها ولا تألوا جهدا في تقديم كافة الدعم للمواطن لتلقيه خدمة صحية مناسبة.



