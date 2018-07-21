استرداد 700 فدان في حملة إزالة التعديات بالإسماعيلية

ترأس اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم، السبت، حملة مكبرة استهدفت إزالة التعديات الواقعة على مساحة إجمالية قدرها 700 فدان من أراضى أملاك الدولة بمركز القنطرة شرق بجنوب مشروع قرية الأمل الجديدة لشباب الخريجين.



أسفرت نتائج تنفيذ الحملة عن رفع وإزالة التعديات بالبناء بالمخالفة للقانون وإزالة عدد 13 حالة مبانى بالطوب الأبيض لعدد من المنازل وشبكات للرى بالخراطيم وتسويتها بمستوى سطح الأرض ومصادرة كافة نواتج الإزالة.



وخلال تنفيذ الحملة أكد محافظ الإسماعيلية على استمرار وتفعيل تلك الحملات حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات، مؤكدا أنه لن يسمح بالتهاون مع أى حالة، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لاستكمال ملف استرداد أراضى الدولة.

