ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

استرداد 700 فدان في حملة إزالة التعديات بالإسماعيلية

السبت 21/يوليه/2018 - 03:19 م
حملة مكبرة لازالة
حملة مكبرة لازالة التعديات بالاسماعيلية
انجي هيبة
ترأس اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم، السبت، حملة مكبرة استهدفت إزالة التعديات الواقعة على مساحة إجمالية قدرها 700 فدان من أراضى أملاك الدولة بمركز القنطرة شرق بجنوب مشروع قرية الأمل الجديدة لشباب الخريجين.

أسفرت نتائج تنفيذ الحملة عن رفع وإزالة التعديات بالبناء بالمخالفة للقانون وإزالة عدد 13 حالة مبانى بالطوب الأبيض لعدد من المنازل وشبكات للرى بالخراطيم وتسويتها بمستوى سطح الأرض ومصادرة كافة نواتج الإزالة.

وخلال تنفيذ الحملة أكد محافظ الإسماعيلية على استمرار وتفعيل تلك الحملات حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات، مؤكدا أنه لن يسمح بالتهاون مع أى حالة، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لاستكمال ملف استرداد أراضى الدولة.
استرداد 700 فدان في حملة إزالة التعديات بالإسماعيلية
استرداد 700 فدان في حملة إزالة التعديات بالإسماعيلية
استرداد 700 فدان في حملة إزالة التعديات بالإسماعيلية
استرداد 700 فدان في حملة إزالة التعديات بالإسماعيلية
استرداد 700 فدان في حملة إزالة التعديات بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

رئيس إريتريا في زيارة مهمة إلى السعودية بعد الصلح مع إثيوبيا

2.775 مليار دولارحجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في 5 أشهر

شاهد.. ماذا قال الرئيس السيسي لأبناء شهيدين في حفل تخرجهم

شاب يترك صديقته تحترق داخل سيارته المشتعلة ويستقل تاكسي.. فيديو

الزمالك يرفض رحيل نجمه بـ 6 ملايين يورو

الرئيس السيسي يوجه قائد طابور العرض بتقديم سلام سلاح لأسر الشهداء ..شاهد

مرتضى منصور لائحة الزمالك تسقط عضوية العتال بالقانون

رسالة قوية من مرتضى منصور للشناوى وشيكابالا

السيسي يناشد الشباب المشاركة في فقرة اسأل الرئيس

شاهد.. السعودية تسحب أدوية السكر من الصيدليات لوجود خلل بها

غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

صحيفة إسبانية: عثمان ديمبلي ليس للبيع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار جديدة حول اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة الفخار بكوم أمبو .. صور

تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور

بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

فيديو

مستشفى وادي النيل: ندعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.. فيديو وصور
الصحة: الشعب يجني الآن ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو
وزيرة الصحة: لن نسمح بتأخير العمليات الحرجة بعد انطلاق مبادرة الرئيس.. فيديو
وزيرة الصحة: إنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة خلال 6 أشهر ..فيديووصور
حملة لإزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل بالبحيرة ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟