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تعليم

تنسيق الكليات 2018 .. الأعلى للجامعات يبدأ مناقشة نتيجة المرحلة الأولى

السبت 21/يوليه/2018 - 03:10 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
يناقش مجلس الأعلى للجامعات، بجلسته الدورية، اليوم، بمقر المجلس بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس، ورؤساء الجامعات من أعضاء المجلس، نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، التى انتهت أعمالها الجمعة الماضى، ويناقش المجلس استعدادات الجامعات لبداية الدراسة، وتقريرًا عن أعمال التنسيق للشهادات المختلفة من مكتب التنسيق.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، غد الأحد، الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى من التنسيق، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى يعقده بالوزارة بعد الانتهاء من عمليات فرز وتعديل رغبات طلاب المرحلة الأولى.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبا، 126807 طلاب.

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