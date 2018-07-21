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أخبار العالم

رصد حسابات وهمية لقطر للإساءة للعلاقات البحرينية - السعودية

السبت 21/يوليه/2018 - 03:37 م
صدى البلد
أ ش أ
رصدت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم /السبت/ عددا من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من دولة قطر، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة، تهدف إلى الإضرار بمصالح البحرين العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام والإساءة للعلاقات المتميزة بين البحرين والسعودية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أنه ومن خلال رصد ومتابعة ما نشر في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تبين أن هناك استهدافًا ممنهجًا وموجهًا للبحرين للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام؛ وذلك من خلال عدة قضايا منها موضوع التجنيس، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين البحرين والسعودية، والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات مغلوطة عبر عدد من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من دولة قطر، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة.

وأوضحت أن تلك الحسابات تعمل على إثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحريض على الكراهية والتأثير على مجريات الانتخابات النيابية القادمة، وتشويه الهوية البحرينية وإظهارها بصفات سلبية ، لافتة إلى أن هذه التهديدات تشكل بوجه عام إساءة مقصودة للمواطن البحريني ..مشيرة إلى أنها قامت من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بمتابعة الجهود المبذولة لرصد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون، وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن .

ودعت الوزارة المواطنين والصحفيين والإعلاميين وكافة الجهات في المملكة إلى عدم الانجراف وراء الأفكار الهّدامة، والقيام بدورهم في زيادة الوعي وتحصين المجتمع وحمايته من خطورة هذه الوسائل لتكوين رأي عام إيجابي وفعال.

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