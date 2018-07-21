مصر تحصد 3 ذهبيات وفضية وبرونزية في منافسات الجمباز بدورة الألعاب الأفريقية

فازت مصر بثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضية وبرونزية في رياضة الجمباز ضمن منافسات اليوم السبت من دورة الألعاب الأفريقية للشباب التي تستضيفها الجزائر.



توج زياد خاطر بذهبية جهاز المتوازي، وحصل زميله أحمد إيهاب على البرونزية بالمسابقة، كما فاز عبد الرحمن عبد الحليم بذهبية جهاز العقلة، وحقق زميله محمد مختار فضية المسابقة، ثم أضاف الفريق المصري ذهبية الزوجي المختلط ضمن منافسات جمباز الآيروبيك.



يذكر أن مصر تشارك في دورة الألعاب الإفريقية ببعثة مكونة من 370 فردا على مستوى كافة الألعاب.