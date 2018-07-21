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أخبار العالم

القوات العراقية تعتقل 5 من عناصر داعش شمال الموصل

السبت 21/يوليه/2018 - 03:38 م
صدى البلد
أ ش أ
اعتقلت قوات الأمن العراقية اليوم /السبت/ خمسة من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في ناحية (بعشيقة) شمالي الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال مصدر أمني عراقي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - " إن عناصر داعش المقبوض عليهم كانوا يعملون باللجنة الأمنية خلال فترة سيطرة داعش على الموصل".

وفي السياق ذاته، انفجرت عبوة ناسفة اليوم شمال غربي محافظة كركوك؛ ما أسفر عن إصابة شقيقين.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمني في كركوك، قوله" إن شقيقين اثنين أصيبا جراء انفجار عبوة ناسفة في قرية /جرت/ بناحية سركران بقضاء الدبس شمال غرب كركوك، وإن الانفجار وقع عند مرور سيارتهما بجانب طريق عام".

وأوضح المصدر أن قوة أمنية نقلت المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد محافظة كركوك، الواقعة على بعد 255 كيلو مترا شمال العاصمة بغداد، بين الحين والآخر أعمال عنف تستهدف مدنيين وعناصر أجهزة أمنية، الأمر الذى يسفر عن سقوط ضحايا.

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