تداول 31 سفينة بموانئ بورسعيد

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد بلغت، اليوم السبت، 31 سفينة.



أوضح بيان للهيئة أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 7 سفن حاويات وخروج 4 سفن أخري، فيما توجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 .



وأشار البيان إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة، وخروج سفينتين، بينما توجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.. وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.