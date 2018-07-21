ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

حزب كردي يعلن مقتل 20 عنصرا من الحرس الثوري الإيراني

السبت 21/يوليه/2018 - 03:39 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن حزب الحياة الحرة الكردي، اليوم السبت، أن فصيلا مسلحا تابعا له، هاجم معسكرا للحرس الثوري الإيراني قرب بلدة مريوان في عمق الأراضي الإيرانية، وتمكن من قتل 15 عنصرا وإصابة 5 آخرين.

وذكر بيان للحزب أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن تنفيذ العملية جاءت ثأرا لدماء 4 كوادر من الحزب اغتالتهم المخابرات الإيرانية داخل إقليم كردستان العراق مؤخرا، من بينهم إقبال مرادي، الذين اغتيل قبل 3 أيام في بلدة بنجوين بمحافظة السليمانية.
ويعد حزب "الحياة الحرة" الجناح الإيراني من حزب العمال الكردستاني الناشط في تركيا.

ترشيحاتنا

مرسى علم وجهتك السياحية لقضاء إجازة فى أكبر تجمع لعروس البحر.. صور

مواعيد مباريات ريال مدريد بالكأس الدولية للأبطال

رسالة قوية من مرتضى منصور للشناوى وشيكابالا

شاهد.. جوليا روبرتس مع زوجها على أحد شواطئ كاليفورنيا

صحيفة أمريكية تشن هجوما شرسا ضد مؤسس فيسبوك بسبب محرقة اليهود

الصحة: الشعب يجني الآن ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو

هاشتاج المصري مرتبة أولى يتصدر في السعودية

غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

أنقذونا الأفاعي بتاكل الناس.. نواب البحيرة يستنجدون بالحكومة للقضاء على أزمة انتشار الثعابين.. وبرلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأمر

سقوط المتهمين بالسطو على فيلا بالقاهرة الجديدة

المعارضة القطرية تحشد لمظاهرات مناهضة لزيارة تميم إلى لندن

شاهد.. ماذا قال الرئيس السيسي لأبناء شهيدين في حفل تخرجهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار جديدة حول اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة الفخار بكوم أمبو .. صور

تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور

بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

فيديو

مستشفى وادي النيل: ندعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.. فيديو وصور
الصحة: الشعب يجني الآن ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو
وزيرة الصحة: لن نسمح بتأخير العمليات الحرجة بعد انطلاق مبادرة الرئيس.. فيديو
وزيرة الصحة: إنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة خلال 6 أشهر ..فيديووصور
حملة لإزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل بالبحيرة ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟