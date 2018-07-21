حزب كردي يعلن مقتل 20 عنصرا من الحرس الثوري الإيراني

أعلن حزب الحياة الحرة الكردي، اليوم السبت، أن فصيلا مسلحا تابعا له، هاجم معسكرا للحرس الثوري الإيراني قرب بلدة مريوان في عمق الأراضي الإيرانية، وتمكن من قتل 15 عنصرا وإصابة 5 آخرين.
وذكر بيان للحزب أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن تنفيذ العملية جاءت ثأرا لدماء 4 كوادر من الحزب اغتالتهم المخابرات الإيرانية داخل إقليم كردستان العراق مؤخرا، من بينهم إقبال مرادي، الذين اغتيل قبل 3 أيام في بلدة بنجوين بمحافظة السليمانية.
ويعد حزب "الحياة الحرة" الجناح الإيراني من حزب العمال الكردستاني الناشط في تركيا.
وذكر بيان للحزب أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن تنفيذ العملية جاءت ثأرا لدماء 4 كوادر من الحزب اغتالتهم المخابرات الإيرانية داخل إقليم كردستان العراق مؤخرا، من بينهم إقبال مرادي، الذين اغتيل قبل 3 أيام في بلدة بنجوين بمحافظة السليمانية.
ويعد حزب "الحياة الحرة" الجناح الإيراني من حزب العمال الكردستاني الناشط في تركيا.